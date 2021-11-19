Николай Ренц в прямом эфире ответил на вопросы тольяттинцев

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18 ноября глава Тольятти Николай Ренц посетил с рабочим визитом Центр управления регионом Самарской области, где в прямом эфире ответил на вопросы горожан. Трансляция онлайн-диалога с жителями осуществлялась в социальных сетях на площадках ЦУР Самарской области и Муниципального центра управления. Напомним, новая структура для оперативной обратной связи с населением создана в Тольятти во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина и функционирует с 1 ноября 2021 года. За первые две недели работы в МЦУ Тольятти обработано свыше 1 000 устных и письменных обращений, поступивших в городскую администрацию через Госуслуги, социальные сети и по телефону горячей линии. Николай Ренц обратил внимание, что по скорости реагирования на публикации и комментарии жителей в социальных сетях МЦУ Тольятти занимает в регионе лидирующую позицию.

- Фактически администрация Тольятти сейчас присутствует во всех социальных сетях. Поэтому, безусловно, людям очень просто донести ту или иную проблему до власти, до конкретного чиновника, до меня как до главы города. Это удобно, потому что во многих случаях позволяет предупредить негативное развитие той или иной ситуации, достаточно быстро отреагировать, решить ту или иную проблему, - отметил Николай Ренц.

В качестве примера он привел случай, когда в социальных сетях было опубликовано открытое письмо работников одной из организаций с жалобой на собственника здания, который, несмотря на холода, отказывался включать отопление, а на все претензии арендаторов отвечал, что лично знаком с Николаем Ренцем и поэтому сможет решить любую возникшую проблему.

- Судя по фамилии, не исключаю, что этот человек меня знает и что мы знакомы. Но глупо надеяться на знакомство с главой города, если ты нарушаешь права людей. Поэтому я отправил обращение в трудовую инспекцию. У них очень жесткие санкции за несоблюдение условий труда. Надеюсь, что в отношении собственника здания будет проведена соответствующая проверка, - подчеркнул глава Тольятти.

В ЦУР Самарской области в ходе прямого эфира отметили, что даже с завершением пожароопасного периода от тольяттинцев через социальные сети по-прежнему поступают вопросы, касающиеся предотвращения лесных пожаров и восстановления городского леса. Отвечая на них, глава города констатировал, что даже объявленное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей не помогло установить лиц, виновных в крупном лесном пожаре, который произошел в Тольятти 10 июля 2021 года. Тогда, напомним, огнем была пройдена территория площадью 152,6 га. В этой связи Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил городской администрации совместно с региональным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования подготовить программу противопожарных мероприятий в лесах Тольятти, средства на реализацию которой будут выделены из областного бюджета. В настоящее время такая программа сформирована, первые средства на финансирование выделены. Программа предусматривает приобретение лесопожарной и иной вспомогательной техники и оборудования, а также целый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в лесах.

- Уже сейчас, зимой, мы начнем чистить и расширять пожарные проезды, формировать дополнительные лесозащитные полосы, выжигать валежник, который в значительной степени является источником пожаров, даже неумышленных. Очистка 1 га леса от сухостоя стоит порядка 100 тыс. рублей. У нас леса почти 8 тыс. га. Это почти на 1 млрд рублей работы. Поэтому мы не сможем это сделать быстро. Но оперативные мероприятия, с тем, чтобы уберечь лес от распространения огня в случае возникновения пожара, делать будем. Регион серьезно помог нам в этом вопросе. Часть техники для ликвидации сухостоя и валежника мы уже купили, часть будем приобретать в начале следующего года. Зимой валежник будем сжигать, весной – перемалывать в мульчу, чтобы в случае возникновения возгорания лишить пожар питания от этих легко воспламеняющихся остатков деревьев, - рассказал Николай Ренц.

В ходе прямого эфира тольяттинцы поинтересовались возможностью перевести территорию, прилегающую к набережной Автозаводского района, в рекреационную зону. По мнению Николая Ренца, делать это нет необходимости:

- Это та территория, которая должна развиваться в интересах города. У города нет проблем с рекреационными зонами. А эта территория будет развиваться. Участки, покрытие зелеными насаждениями, будут сохранены. При этом там будет строиться новый стадион по программе государственно-частного партнерства. Мы также надеемся, что нам удастся привлечь федеральные средства и построить там новый кампус с лабораториями и общежитиями для нашего опорного вуза – ТГУ. На этой территории должна развиваться и жилая зона, потому что набережная не живет без людей. Благодаря усилиям Дмитрия Игоревича Азарова и помощи Правительства РФ мы потратим на реконструкцию объекта в общей сложности около 7 млрд рублей. Это будет одна из лучших набережных в России. И прилегающая к ней территория, согласно градостроительному и генеральному плану, должна развиваться комплексно.

Предполагается, что первая, самая функциональная очередь новой набережной Автозаводского района может быть открыта для тольяттинцев и гостей города уже в 2022 году. Кроме того, в 2022 году, по словам главы города, будет реализован первый этап благоустройства Итальянского пляжа, который в ходе голосования по федеральной программе формирования комфортной городской среды поддержали тольяттинцы. В первую очередь, здесь приведут в порядок инфраструктуру: обновят душевые кабинки, питьевые фонтанчики, туалеты. Также в планах – устройство пешеходных дорожек, специальных спусков для маломобильных отдыхающих и другие работы.

На завершающей стадии находится проект реконструкции парка Центрального района, разработку которого ведут специалисты Тольяттинского государственного университета.

- Таким образом, у нас вырисовывается целая прогулочная зона. Она будет начинаться от площади Свободы, переходить в Молодежный бульвар, оттуда мы поднимаемся к парку Центрального района, далее – Центральная площадь, и в идеале мы планируем завершить маршрут выходом на улицу Баныкина по бульвару Ленина. На Центральной площади также запланировано благоустройство. Работы начнутся уже в следующем году. Думаю, это будет излюбленное место для молодежи не только Центрального района, но и всего города, - рассказал Николай Ренц.

В 2022 году, кроме прочего, начнется реконструкция дороги между Тольятти, Приморским и Подстепками. Проектная документация разработана и проходит государственную экспертизу. Переговоры с собственниками смежных участков проведены, с ними достигнута договоренность о предстоящем дорожном строительстве. Также в завершающей стадии, по словам Николая Ренца, находится проектирование дороги по ул. Фермерской, которая соединит Подстепки с автодорогой в направлении Ягодного. Приступить к ее строительству планируется в 2022 году, для того чтобы к 2023 году полностью решить проблему с возникающими в этом направлении заторами.

В ходе прямого эфира в ЦУР Самарской области Николай Ренц также ответил на вопросы, связанные со строительством в Тольятти новых химических и промышленных производств. Он отметил, что все вновь строящиеся в городе производства соответствуют самым высоким экологическим нормам и требованиям. Кроме того, и действующие производства ежегодно снижают объем выбрасываемых в окружающую среду отходов, что подтверждается данными Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других контролирующих органов.

- Сегодня ситуация в сотни раз лучше, чем в советское время. Я помню, как над нашими заводами стояли трубы, из которых выбрасывали такой дым, что, говорят, птицы, пролетая через него, падали замертво. Это было, сейчас ничего подобного нет. Новые производства открываются, они соответствуют всем не только российским, но и международным нормам. Многих тольяттинцев, и меня, в частности, беспокоит запах. Мы выезжаем с передвижной лабораторией к месту, откуда поступают жалобы на выбросы, меряем – все в пределах допустимой концентрации, а запах есть. Он крайне неприятный. Но нормативов по такому параметру как запах нет. Поэтому сказать, что выбрасываемое вещество не должно попадать в воздух, если оно имеет запах, сегодня нельзя. Мы сейчас вышли с законодательной инициативой ввести и по этому параметру соответствующие требования и характеристики. Ведь у каждого запаха есть источник. И для того, чтобы этот норматив соблюдался, он должен быть прописан в законе. Поэтому мы инициировали законодательную инициативу, обратились и в Роспотребнадзор, и в губернскую думу, чтобы они нас поддержали в этом вопросе, - заявил глава города.

Он отметил, что запах, как любые ароматы, может вызывать негативную реакцию организма, в первую очередь – аллергическую. Поэтому здесь ведется комплексная работа – химики постоянно улучшают процесс производства, выводят из него технологии, которые генерируют выбросы и вводят новые технологические процессы, которые практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. В качестве примера Николай Ренц привел новый завод по производству железобетонных изделий, открывшийся на территории порта Тольятти. Все процессы там работают в режиме замкнутого цикла, не нанося вреда экологии и не создавая неудобств жителям.

В заключение глава города поделился с жителями Тольятти и Самарской области мнением по вопросу введения в регионе QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 при посещении торговых центров, предприятий общепита и сферы услуг, учреждений культуры, спорта и других мест массового пребывания граждан. По его словам, данное требование может подвигнуть тех, кто еще не сделал прививку, вакцинироваться.

- Если бы мы все слушали умных людей, к коим я причисляю многих своих коллег и специалистов, и вовремя привились, то QR-код был бы не нужен. Ситуация, когда среди населения половина привита, а половина – нет, по законам вирусологии вынуждает вирус трансформироваться и приспосабливаться. Сегодня у нас «дельта», завтра будет какой-то новый штамм, еще более зловредный. В этом главная опасность. Если бы все сейчас были привиты, вирусу негде было бы развиваться, не было бы пути его передачи. Поэтому нам самим, прежде всего, надо быть умнее – тогда и QR-коды не потребуются, - подчеркнул Николай Ренц.