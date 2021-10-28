На фасаде тольяттинского дома появилась семья

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В Тольятти стало на один арт-объект больше. На фасаде одного из домов появилась целая семья.

Мурал расположился на стене дома № 2 по улице Комзина в Портпоселке. Это работа участника международного фестиваля Samara Ground 2021 Алексея Зуева.



Авторами городской картины выступили школьники. Дети нарисовали своих одноклассников, родителей и автопортреты.



Теперь большую тольяттинскую "семью" видно издалека. Весь мурал выполнен яркими красками. Но пока работа до конца не закончена, сообщает Сова.инфо.

Фото: администрация Тольятти