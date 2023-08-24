На дороге Тольятти-Приморский продолжаются активные работы

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Найдены магистрали, которые требуют замены, переноса, защиты.

Продолжаются активные работы на дороге Тольятти - Приморский. Усиленно помогают компании «ТЕВИС», «Т Плюс».

«К сожалению, во время проведения работ была обнаружена часть коммуникаций, которые много лет назад проложили застройщики под дорогой, а вот документацию никуда не передали. Были найдены магистрали, которые требуют замены, переноса, защиты. Их не было на плане и, соответственно, в проекте», - пишет сегодня в своем телеграм-канале глава города Николай Ренц, пишет TLTgorod.