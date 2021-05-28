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Минэнерго России утвердило схему теплоснабжения Тольятти

28 мая 2021 11:45
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Минэнерго России утвердило схему теплоснабжения Тольятти

Министерством энергетики Российской Федерации 20 мая 2021 г. издан Приказ «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года».

Подписанию документа предшествовало заседание экспертной комиссии при федеральном ведомстве, члены которой рекомендовали схему к утверждению. В комиссии также отметили, что схема соответствует всем требованиям законодательства и отражает все основные проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в тольяттинском тепловом хозяйстве. Таким образом, масштабный комплекс мер, направленных на развитие и техническое перевооружение теплового хозяйства во всех районах города, согласован на государственном уровне и полностью готов к реализации. 

Выполнение предусмотренных схемой мер позволит ресурсоснабжающим организациям ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС» модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, существенно снизить повреждения и энергопотери на тепловых сетях, а также кратно сократить нагрузку теплоисточников на окружающую среду, что обеспечит улучшение экологической ситуации в городе. Необходимо отметить, что инвестировать в проекты обновления сетей теплоэнергетики будут только собственные или заемные средства. Возврат инвестиций ресурсоснабжающих компаний будет обеспечен за счет экономии топливно-энергетических ресурсов и снижения эксплуатационных расходов после модернизации сетей.  

Теги: Минэнерго теплоснабжение Тольятти

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