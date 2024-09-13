Миллиарды инвестиций: в ОЭЗ «Тольятти» построят производство в сфере машиностроения

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В особой экономической зоне «Тольятти» прошло заседание экспертного совета. Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.

Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство в сфере машиностроения. Общая стоимость проекта - 6,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 200 новых рабочих мест. В планах инвестора - выйти на проектную мощность в 2026 году.

«Самарская область всегда заинтересована в новых инвестиционных проектах, а проекты с высокотехнологичной инжиниринговой составляющей особенно важны! Большая команда Правительства во главе с избранным губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым делает все, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Особая экономическая зона «Тольятти» - ведущая инвестплощадка региона, флагманский проект развития Самарской области. ОЭЗ традиционно входит в число наиболее эффективных и привлекательных инвестплощадок страны. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из них запущены в работу. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области