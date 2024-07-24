Мэрия Тольятти готовит обращение в прокуратуру из-за срыва подрядчиком срока сдачи детсада

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Глава города Николая Ренц, побывавший на объекте 23 июля 2024 года, сообщил, что ООО «Валгат», победивший на торгах с существенным падением в стоимости работ, не может выполнить взятые на себя обязательства.

Мэр, посетивший детсад № 45 «Яблонька» на улице Комсомольской, 141, констатировал, что с его прошлого визита неделю назад на объекте практически ничего не изменилось.

- Материалы в детский сад не завезены, работы в необходимом объеме не ведутся, — сообщил Николай Ренц вечером 23 июля 2024 года в своем тг-канале. — И исходя из понимания объема ремонтных работ, у нас есть серьезные опасения, что к 1 сентября детсад сдан не будет.

ООО «Валгат» зарегистрировано в Сызрани. По словам главы Тольятти, компания победила на торгах с существенным падением в стоимости работ «в погоне за одной только им понятной выгодой», однако обязательства свои выполнить не может.

Подрядчика предупредили о перспективе внесения в реестр недобросовестных поставщиков, а также предстоящем разбирательством с привлечением праовохранительных органов, поскольку речь идет о бюджетных деньгах и детском дошкольном учреждении, к тому же в период подготовки к отопительному сезону.

Николай Ренц добавил, что 24 июля будут направлены обращения в городскую прокуратуру и УМВД по Тольятти по факту срыва подрядчиком сроков ввода детсада в эксплуатацию после ремонта.

Мэр пообещал, что власти примут исчерпывающие меры, для того чтобы организовать как следует дошкольный образовательный процесс для малышей, пишет СитиТраффик.