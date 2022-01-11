Мэр Николай Ренц нашел себе заместителей на районные администрации Тольятти

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Автозаводский район, крупнейший в Автограде и Самарской области, возглавил Юрий Башкиров. За Центральный район, второй по величине в Тольятти, теперь отвечает Евгений Гришин. За Комсомольский район продолжает отвечать Артем Анисимов.

На то, чтобы сформировать свою команду руководителей районных администраций, у Николая Ренца, действующего мэра Тольятти, ушло более полугода.

Башкирову 49 лет, он наиболее известен по работе директором в АО «Завод по переработке бытовых отходов» (ЗПБО) — хронически убыточном предприятии. Башкиров возглавлял ЗПБО в 2013-19, при нем выручка упала со 175 млн рублей в 2013 до 3,5 млн рублей в 2019. Собственниками ЗПБО выступает администрация Тольятти и АО «АвтоВАЗтранс», входящий в холдинг «Ростехнологии».

На пике своей активности ЗПБО перерабатывало практически 100% твердых бытовых отходов Тольятти. Среди членов совета директоров ЗПБО были действующие заместители главы города Григорий Гильгулин и Вадим Ерин, две ключевых фигуры команды Николая Ренца.

Гришин имеет опыт работы в городской думе (начальник управления делами) и администрации Тольятти, в которой он в 2017-18 годах был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, который тогда возглавлял Ерин.

Утверждается, что он долгие годы работал в управляющих компаниях города, в каких именно, администрация Тольятти пока не раскрывает, пишет Обозрение.