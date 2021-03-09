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Магазин одежды и обуви в Тольятти прикрыли из-за иностранки

9 марта 2021 11:15
86
Магазин одежды и обуви в Тольятти прикрыли из-за иностранки

Судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя за нарушение административного законодательства на 14 суток.

В Тольятти сотрудники полиции установили, что в одном из торговых комплексов, находится магазин одежды и обуви, в котором работает иностранная гражданка. Индивидуальный предприниматель, привлек к трудовой деятельности в качестве разнорабочей гражданку другого государства, не сообщив правоохранителям о заключении с ней трудового договора, как требует законодательство Российской Федерации.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд назначил предпринимателю, торгующему одеждой и обувью, наказание в виде административного приостановления деятельности объекта розничной торговли сроком на 14 суток.

Возбуждено производство о приостановлении деятельности. 

Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения магазина одежды и обуви. Деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена. 

 

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