Летняя школа «НАНО-ТГУ» посетила «Жигулевскую долину»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Портреты, пейзажи и натюрморты созданы Виктором и Людмилой под впечатлениями от длительных путешествий по родному краю.
В СОУНБ откроется выставка художников из Похвистнева Виктора и Людмилы Столоповых
Игорь Осинькин после первого контрольного матча на сборах против «Рубина»поделился мыслями о сборах.
Игорь Осинькин: В контрольных матчах не нужна победа «здесь и сейчас»
В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров.
В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Не все коммуникации можно переложить таким способом, но всегда, когда это возможно, специалисты «РКС-Самара» выбирают именно бестраншейный метод.
Специалисты «РКС-Самара» переложили 2,5 км водопроводных и канализационных труб бестраншейным методом
Участниками соревнований станут юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации.
В Тольятти стартует финал XI летней Спартакиады учащихся России по фехтованию
В грузовом автомобиле среди товаров народного потребления обнаружены психотропного вещества и прекурсоры в крупном размере.
Сотрудники Самарской таможни предотвратили контрабанду психотропных веществ и прекурсоров 
Представительница Самарской области Елизавета Тисленко завоевала серебряную медаль.
В Саранске прошло первенство России по велоспорту на шоссе в олимпийских видах
Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Летняя школа «НАНО-ТГУ» посетила «Жигулевскую долину»

29 июня 2022 11:21
153
Летняя школа «НАНО-ТГУ» посетила «Жигулевскую долину»

28 июня в технопарке «Жигулевская долина» состоялась экскурсия для школьников, организованная Тольяттинским государственным университетом в рамках Летней школы «НАНО-ТГУ». 

«Программа дополнительного образования рассчитана на 8 дней и является одним из ключевых направлений деятельности Школьной лиги «РОСНАНО». В течение смены учащиеся 7-11 классов под руководством кураторов решают практические бизнес-кейсы, посещают различные мастер-классы и экскурсии. Это хорошая возможность для ребят поучаствовать в проектной деятельности и войти в ряды первокурсников нашего университета с уже сложившимся представлением о выстраивании этой работы, - рассказала София Андреянова, волонтер программы НАНО-ТГУ.

Все ребята, участвующие в Летней школе ТГУ, имеют свои проекты. Например, ученица 9 класса школы №47 Ева Прохорова собрала команду единомышленников для создания проекта по разработке устройства по «самовытаскиванию» автомобиля в сложных дорожных условиях.

«Наша разработка поможет автомобилям преодолевать сложные погодные условия с помощью инновационного устройства. В нашей команде разработчиков - 5 человек из разных школ города. Этим проектом мы занимаемся на базе ТГУ с куратором, который помогает нам на всех этапах. Для нас НАНО-ТГУ - это начальная ступень становления нашего проекта, и надеемся, что в скором будущем мы «вырастим» нашу идею до уровня резидента «Жигулёвской долины», - уверена Ева.

Для участников Летней школы прошла увлекательная экскурсия, которую провёл специалист центра по управлению и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО» Илья Муштаков. Ребята познакомились с уникальными разработками резидентов «Жигулевской долины» и посетили Квантумы детского технопарка, где директор «Кванториума-63» Багдат Тукобайов рассказал им об основных направлениях работы и показал действующие лаборатории и аудитории «Автоквантума», «Наноквантума», «IT-квантума», «Робоквантума» и отделения «Промдизайн». Каждый год 1000 тольяттинских школьников 5-11 классов проходят здесь обучение инновационным профессиям совершенно бесплатно.

Куратор по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) в Самарской области Наталья Стрелкова представила ребятам основные направления работы регионального представительства Фонда в технопарке и рассказала о конкурсах инновационных проектов по треку «Инновационный школьник» и конкурсе «УМНИК». 

Также для ребят прошел мастер-класс по 3D-моделированию, где школьники смогли получить представление о работе 3D-принтеров и материалах, используемых в аддитивных технологиях.

Экскурсии для учащихся учебных заведений Самарской области – добрая традиция технопарка! По вопросам организации посещения экосистемы «Жигулевской долины» можно обращаться по единому номеру: 8(8482) 93-00-03, доб. 438.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
29 июня 2022  12:44
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
137
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
29 июня 2022  10:57
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
170
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
29 июня 2022  09:37
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
181
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
1326
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
561
Весь список