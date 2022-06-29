Летняя школа «НАНО-ТГУ» посетила «Жигулевскую долину»

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28 июня в технопарке «Жигулевская долина» состоялась экскурсия для школьников, организованная Тольяттинским государственным университетом в рамках Летней школы «НАНО-ТГУ».

«Программа дополнительного образования рассчитана на 8 дней и является одним из ключевых направлений деятельности Школьной лиги «РОСНАНО». В течение смены учащиеся 7-11 классов под руководством кураторов решают практические бизнес-кейсы, посещают различные мастер-классы и экскурсии. Это хорошая возможность для ребят поучаствовать в проектной деятельности и войти в ряды первокурсников нашего университета с уже сложившимся представлением о выстраивании этой работы, - рассказала София Андреянова, волонтер программы НАНО-ТГУ.

Все ребята, участвующие в Летней школе ТГУ, имеют свои проекты. Например, ученица 9 класса школы №47 Ева Прохорова собрала команду единомышленников для создания проекта по разработке устройства по «самовытаскиванию» автомобиля в сложных дорожных условиях.

«Наша разработка поможет автомобилям преодолевать сложные погодные условия с помощью инновационного устройства. В нашей команде разработчиков - 5 человек из разных школ города. Этим проектом мы занимаемся на базе ТГУ с куратором, который помогает нам на всех этапах. Для нас НАНО-ТГУ - это начальная ступень становления нашего проекта, и надеемся, что в скором будущем мы «вырастим» нашу идею до уровня резидента «Жигулёвской долины», - уверена Ева.

Для участников Летней школы прошла увлекательная экскурсия, которую провёл специалист центра по управлению и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО» Илья Муштаков. Ребята познакомились с уникальными разработками резидентов «Жигулевской долины» и посетили Квантумы детского технопарка, где директор «Кванториума-63» Багдат Тукобайов рассказал им об основных направлениях работы и показал действующие лаборатории и аудитории «Автоквантума», «Наноквантума», «IT-квантума», «Робоквантума» и отделения «Промдизайн». Каждый год 1000 тольяттинских школьников 5-11 классов проходят здесь обучение инновационным профессиям совершенно бесплатно.

Куратор по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) в Самарской области Наталья Стрелкова представила ребятам основные направления работы регионального представительства Фонда в технопарке и рассказала о конкурсах инновационных проектов по треку «Инновационный школьник» и конкурсе «УМНИК».

Также для ребят прошел мастер-класс по 3D-моделированию, где школьники смогли получить представление о работе 3D-принтеров и материалах, используемых в аддитивных технологиях.

Экскурсии для учащихся учебных заведений Самарской области – добрая традиция технопарка! По вопросам организации посещения экосистемы «Жигулевской долины» можно обращаться по единому номеру: 8(8482) 93-00-03, доб. 438.