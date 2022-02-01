LADA объявляет о старте продаж новой версии LADA NIVA Travel в специальном черном исполнении

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LADA расширяет дизайнерскую линейку комплектаций [BLACK] и объявляет о старте продаж новой версии LADA NIVA Travel в специальном черном исполнении и c расширенным набором опций.

LADA NIVA Travel [BLACK] базируется на комплектации Comfort (она уже включает кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик). В комплектации [BLACK] автомобиль дополнительно приобрел 16-дюймовые диски (вместо штатных 15-дюймовых), складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги. При этом диски колес окрашены в черный цвет – таким образом, они стилистически перекликаются с черными облицовками колесных арок. Дополняет [BLACK]-образ черная обивка потолка в салоне. Принадлежность к специальной серии обозначена надписью [BLACK] в виде шильда на кузове и вышивки на спинках передних сидений.

Оливье Морне, исполнительный вице-президент АО «АВТОВАЗ» по маркетингу и продажам: «Концепция BLACK хорошо зарекомендовала себя на автомобилях семейств Vesta, XRAY и NIVA Legend. Это трендовое дизайнерское решение на базе серий Cross и полноприводных моделей, дополненное нужными опциями по привлекательной цене. Мы продолжим разрабатывать специальные серии автомобилей LADA и предлагать нашим клиентам новые комбинации стиля и функциональности».

Стоимость внедорожника в комплектации [BLACK] составляет от 972 900 рублей.

Фото: АО "АВТОВАЗ"