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LADA: успешные итоги продаж февраля

2 марта 2021 15:08
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В феврале 2021 года в России продано 28 272 легковых и лёгких коммерческих автомобиля LADA, что на 13,1% превышает результаты февраля 2020 года. 

В феврале 2021 года в России продано 28 272 легковых и лёгких коммерческих автомобиля LADA, что на 13,1% превышает результаты февраля 2020 года. 

Продажи легковых моделей семейства LADA Granta составили 9 790 автомобилей, что на 2,4% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Семейство LADA Vesta так же продемонстрировало рост продаж, как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с февралем 2020 года – итого было реализовано 8 745 автомобилей. На третьем месте – совокупные результаты продаж легковых версий и фургонов LADA Largus с результатом в 6 428 автомобилей. Напомним, что в феврале были объявлены цены и комплектации на новый LADA Largus и уже сейчас есть возможность стать одним из первых владельцев, оставив заявку на сайте lada.ru

Заметный рост продолжает показывать и семейство LADA XRAY. В феврале было продано 2 058 автомобилей (+33,8% к февралю прошлого года). 

«Мы с удовлетворением отмечаем стабильный спрос на автомобили семейства LADA Largus. Пожалуй, это наш самый универсальный продукт, который подойдет и для семьи, и для работы. После успешного запуска Niva Travel в прошлом месяце, уже в марте стартуют продажи нового LADA Largus, который не только внешне преобразился, но и стал более комфортным внутри. Надеемся, что эти обновления по достоинству оценят потенциальные владельцы автомобилей LADA, особенно те, кто любит путешествовать большими компаниями или с семьей. Ведь Largus – это единственный в своем классе автомобиль с семью местами и третьим рядом сидений», - сказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне, передает пресс-служба LADA. 

 

Фото:   пресс-служба LADA

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