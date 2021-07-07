LADA сохраняет лидерство на российском рынке

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В первом полугодии 2021 года в России продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 51% больше, чем в первой половине 2020 года. Доля рынка LADA составила 23% (+2,1 п.п. к 1 полугодию 2020 года), что является лучшим результатом за последние 10 лет.

В том числе было продано 72 287 LADA Granta (+42,8% к первой половине 2020 года), 57 031 LADA Vesta (+17,4% к первому полугодию 2020 года), 26 702 LADA Largus (+38,7% к 2020 году) и 30 317 автомобилей семейства Niva (+55,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года, с учетом автомобилей Niva, выпущенных ОАО «LADA Запад Тольятти»).

Более 25% от общего объема реализации LADA пришлось на корпоративные продажи. В первой половине 2021 года корпоративные клиенты приобрели 50 549 LADA всех моделей (включая специальные модификации, выпущенные в АО «ПСА ВИС-АВТО» и ООО «ЛАДА Спорт»), что на 49% выше, чем годом ранее, и на 31% выше, чем за первые 6 месяцев 2019 года.

Бестселлером среди корпоративных продаж стала LADA Granta: в первом полугодии продано 13 882 автомобиля (+34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). На втором месте – LADA Largus с результатом 13 554 автомобиля (+48%). Автомобилей LADA Vesta продано 10 332 (+46%), включая 984 двухтопливных LADA Vesta CNG. Результат продаж семейства Niva – 10 843 автомобиля (+66%, включая автомобили Niva, выпущенные ОАО «LADA Запад Тольятти»).

«Общий рост продаж автомобилей на российском рынке в первом полугодии составляет 37% по сравнению с первым полугодием 2020 года. В течение оставшейся части года объем продаж будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в 4 квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 миллиона автомобилей», - отметил Президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор.

Фото: АО «АВТОВАЗ»