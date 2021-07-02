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Кванторианцы получили сертификаты Яндекс.Лицея

2 июля 2021 09:46
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Кванторианцы получили сертификаты Яндекс.Лицея

1 июля в детском технопарке «Кванториум-63» в «Жигулёвской долине» состоялось торжественное вручение сертификатов выпускников Яндекс.Лицея.

Яндекс.Лицей — бесплатная двухгодичная образовательная программа, открытая и разработанная при поддержке компании «Яндекс» в Школе анализа данных. Яндекс.Лицей возник в 2016 году для подготовки будущих квалифицированных кадров, с которыми у Яндекса были проблемы ещё с 2007 года. В Лицее ученики получают дополнительное или основное образование по языку программирования Python и промышленному программированию.

Сегодня программа охватывает территорию России и Казахстана и реализуется в 168 городах и 371 образовательном учреждении

- Детский технопарк «Кванториум» является сертифицированной площадкой Яндекс Лицея — первой и единственной в Тольятти с 2019 года. По результатам тестирования на программу обучения, которую у нас проводят два сертифицированных Яндексом педагога, было набрано 2 группы лицеистов. Из 28 человек полный курс обучения прошли 15 ребят, именно они сегодня и получили Сертификат выпускника. Два проекта наших ребят стали финалистами международного конкурса проектов Яндекс.Лицея среди всех площадок РФ и Казахстана и вошли в десятку лучших, - рассказала руководитель тольяттинского Кванториума Мария Лазарева.

Напомним, детский технопарк Кванториум-63, базирующийся в технопарке «Жигулевская долина», относится к Всероссийской сети детских технопарков и финансируется из Федерального бюджета. Каждый год 1000 юных тольяттинцев с 5 по 11 класс проходят обучение инновационным профессиям совершенно бесплатно. Также в рамках национального проекта «Образование» ученики детского технопарка «Кванториум-63» участвуют в различных конкурсах, обучающих программах и выездных мероприятиях в России и за рубежом, получая возможность воплотить свои идеи в жизнь.

 

Теги: «Жигулевская долина» воспитанники «Кванториума» Кванториум лицей

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