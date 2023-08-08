Культурный центр «Автоград» запускает кастинг для детей и взрослых в творческие коллективы.

Учитесь танцевать, петь, рисовать, играть в театре и даже выступать с цирковыми номерами. Заполняйте заявку и развивайте свои таланты.
Выбрать коллектив и заполнить анкету: https://forms.yandex.ru/cloud/6481b07573cee71a1f70c074/
Заявки принимаются до 24 августа.
Концерт-презентация ведущих творческих коллективов КЦ «Автоград» состоится 27 августа в 11:00 в Большом зале / 0+.
Вход на концерт - по пригласительным!
Бесплатные электронные пригласительные на концерт: https://avtogradcc.ru/afisha/kasting-2023/