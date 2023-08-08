Культурный центр «Автоград» запускает кастинг для детей и взрослых в творческие коллективы.

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Учитесь танцевать, петь, рисовать, играть в театре и даже выступать с цирковыми номерами. Заполняйте заявку и развивайте свои таланты.

Выбрать коллектив и заполнить анкету: https://forms.yandex.ru/cloud/6481b07573cee71a1f70c074/

Заявки принимаются до 24 августа.

Концерт-презентация ведущих творческих коллективов КЦ «Автоград» состоится 27 августа в 11:00 в Большом зале / 0+.

Вход на концерт - по пригласительным!