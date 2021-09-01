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«КуйбышевАзот» вошел в ТОП - 5 рейтинга социальной эффективности 

1 сентября 2021 14:25
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«КуйбышевАзот» занял второе место в пятерке лучших компаний химической отрасли, уделяющих пристальное внимание вопросам экологии .

По версии информационного агентства AK&M предприятие вошло в ТОП-5 рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития.

В список оценки вошли 45 предприятий с лучшей практикой устойчивого развития. 

«КуйбышевАзот» занял второе место в пятерке лучших компаний химической отрасли, уделяющих пристальное внимание вопросам экологии и четвертое место среди компаний, внесших в 2020 году наибольший вклад в развитие государства и общества.

Как отмечают организаторы рейтинга, его цель – показать компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду и найти баланс между нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества. 

 

Теги: КуйбышевАзот ТОП - 5

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