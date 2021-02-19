Краеведческий музей Тольятти приглашает на первую лекцию сезона

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Тольяттинский краеведческий музей с радостью сообщает, что возобновляет лекторий «Город. Инструкция по применению», и приглашает на очередную лекцию, которая состоится в офлайн формате.

Лекторий предназначен для активных горожан. Если ты хочешь научиться понимать город как систему, видеть элементы этой системы и способы их взаимодействия, веришь, что активный горожанин — это сила, способная влиять на жизнь города, то этот лекторий для тебя!

28 февраля в 16.00 мы приглашаем тебя на лекцию «Все лучшее - рядом».

Когда долго живешь в одном городе, ты привыкаешь к нему. С одной стороны это хорошо - всё привычное, родное, здесь дом, спокойствие и безопасность. Но со временем перестаёшь восхищаться местом, в котором живешь, видишь в родном городе множество недостатков и не замечаешь достоинства.

Как взглянуть на привычное место по-новому и жить в нём так, как хочется? Как увидеть красоту города глазами его гостей, оценить его и полюбить? Как мы будем с вами жить в Тольятти - по расчету или по любви? Предлагаем поговорить об этом на лекции «Все лучшее - рядом».

Лектор - Екатерина Ярославцева, влюблённый в город специалист управления международных и межрегиональных связей администрации г.о. Тольятти, победитель полуфинала конкурса «Волга-Волга», участник финала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

Тольяттинский краеведческий музей, бульвар Ленина, 22, конференц-зал.

Вход свободный.

12+

Лекция состоится с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим количество мест ограничено. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/1554759