Кадастровая палата Самарской области запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию

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19 марта отмечается Международный день клиента. Праздник учрежден в 2010 году и отмечается в России, Литве и Белоруссии, в странах Европы и Америки. В преддверии праздника Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запустила онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание по всей России. Электронный сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, содержащим удобные и функциональные инструменты для работы пользователей. Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ключевая особенность нового сервиса – удобная для клиента подача заявок на оказание услуг по выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки. Теперь заявитель может самостоятельно подать заявку, выбрав удобные для него дату и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: возможность получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены созданной заявки, а также получить оперативную обратную связь со специалистами, организующими оказание услуг.

«Первостепенная задача Кадастровой палаты по Самарской области – обеспечение доступности наших услуг для всех категорий граждан, их качество

и комфортность предоставления, учитывая все аспекты различных жизненных ситуаций. Например, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги выездного приема предоставляются бесплатно. И уже трое граждан льготной категории в Самаре воспользовались онлайн-сервисом для получения услуг по выездному обслуживанию», - прокомментировала начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Самарской области Тамара Наумова.

Активными пользователями услуги выездного приема Филиала являются такие крупные участники рынка недвижимости, как банк ВТБ-24, банк «Открытие», застройщики Дельта-Строй, Поволжская Гильдия Риэлторов, Агентство недвижимости «Визит», Агентство недвижимости «Новое время» и другие.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи заявок и минимизирует объем ввода данных. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе.

Посредством сервиса можно оформить следующие заявки на:

выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости;

выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;

курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих выдаче

по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся

в Едином государственном реестре недвижимости.

Вместе с новой возможностью подачи заявки в электронном виде на оказание услуг по выездному обслуживанию через онлайн-сервис сохраняются и традиционные способы оформления таких заявок: по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34, а также 8 (846) 200 50 28, filial@63.kadastr.ru, или лично в офисе по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 25а.