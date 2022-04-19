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Импортозамещение: резидент «Жигулевской долины» является отечественным производителем автомобильных климатических систем

19 апреля 2022 17:54
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Компания «ФРОСТ» занимается разработкой уникальных изделий для автопрома.

От спецтранспорта до семейства «АУРУС»: резидент «Жигулевской долины» замещает импортные компоненты для автомобильных климатических систем.

Предприятия Самарской области обеспечивают потребность региона и других субъектов страны в своей продукции, призванной заместить зарубежные аналоги. В условиях всероссийского курса на импортозамещение отечественные разработки становятся все более востребованными.

Губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона подчеркнул, что за последние годы Самарская область во всех сферах сформировала новые компетенции, что позволяет принимать активное участие в импортозамещении. При этом важно постоянно оказывать помощь руководителям крупных промпредприятий, от развития которых зависит уровень и качество жизни тысяч жителей области.

Резидент «Жигулевской долины» – инжиниринговый центр по разработке климатических систем для транспортных средств ООО «ФРОСТ» сегодня является ведущим отечественным производителем и разработчиком компонентов климатических систем для крупнейших автосборочных заводов. Среди клиентов компании – «АВТОВАЗ», «Пежо», «АУРУС» и другие.

Ключевым видом деятельности компании является производство компонентов для кондиционеров и отопителей для нужд автопрома. Производство базируется в индустриальном парке «АВТОВАЗ». Общая площадь цехов составляет более 6000 кв. м, на которых задействовано 130 специалистов – высококлассных инженеров и рабочих.
«Региональные предприятия оперативно подстроились под новые условия работы и продолжили реализацию своих планов по развитию. Многие из них готовы обеспечивать своей качественной, конкурентоспособной продукцией не только Самарскую область, но и соседние субъекты. Мы всесторонне поддерживаем и стимулируем их рост: внедряем новые инструменты поддержки, развиваем инвестиционные площадки, сокращаем административную нагрузку на бизнес и, в целом, продолжаем формировать благоприятные условия для малых предприятий и крупных инвесторов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания «ФРОСТ» занимается разработкой уникальных изделий для автопрома: от специализированных климатических систем для спецтранспорта до комплектующих сегмента премиум-класса «АУРУС». Основным направлением развития является локализация производства импортных компонентов кондиционеров на собственных площадях для поставки на автосборочные заводы России и СНГ, а также производство комплектующих собственной разработки.
«Мы являемся резидентами «Жигулевской долины» уже несколько лет. Благодаря мерам поддержки, которые оказывает технопарк, нам удалось расширить наш бизнес и войти в число номинантов федеральной программы «Национальные чемпионы» проекта Министерства экономического развития РФ «ТехУспех», - отметил финансовый директор компании Александр Масягин.

Гибка и сборка трубопроводов, пайка алюминиевых компонентов, разработка и изготовление оснастки, а также сборка кожухов, изготовление кронштейнов, крепежных элементов – это лишь часть направлений работы компании. Инжиниринг, проектирование новой продукции и инженерное сопровождение – еще одна важная ветвь компетенций. Разработки ведутся в программе 3D-КОМПАС высококвалифицированными специалистами, в соответствии со стандартом предприятия и ЕСКД. Многие технические решения защищены патентами.

«Уникальность наших комплектующих в том, что все элементы конструкции климатической системы – это результат кропотливого процесса разработки и испытаний. В арсенале нашей компании находится лаборатория, укомплектованная аэродинамической трубой и необходимым испытательным оборудованием. Компетенции нашей компании в проектировании и производстве востребованы заказчиками на протяжении 25 лет. Текущая обстановка не только не остановила наш бизнес, она расширила наши возможности. Сегодня мы готовы предложить нашим партнерам то, за чем раньше необходимо было стоять в очереди к зарубежным компаниям, – добавил директор тольяттинского предприятия.

В ближайшее время команда ООО «ФРОСТ» планирует продолжить проект модернизации производства в рамках нацпроекта «Производительность труда», совместно с Региональным центром компетенций Самарской области, а также освоить лазерные технологии.

«Сегодня в экосистеме «Жигулевской долины» развивается более 260 инновационных проектов, многие из которых, как компания «ФРОСТ», начинали в «гаражах» в качестве маленьких стартапов. Благодаря упорной работе над проектом, а также поддержке технопарка и Правительства региона выросли до уникальных производств международного уровня. Наша задача как оператора инноваций – в том, чтобы проекты и технологии, которые генерируются в периметре «Жигулевской долины», стали востребованы на рынке и ориентированы на внутренний, импортозамещающий сектор», - отметил руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

 

Фото: технопарк «Жигулевская долина»

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