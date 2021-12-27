Главой Автозаводского района Тольятти назначен Юрий Башкиров

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Сегодня, 27 декабря в ходе еженедельного аппаратного совещания глава Тольятти Николай Ренц представил своего нового заместителя - главу Автозаводского района Юрия Башкирова, сообщает сайт администрации Тольятти.



- Юрий Юрьевич имеет солидный опыт работы в политической, хозяйственной и административной сферах. Непонаслышке знает о том, как работать с территориальными и местными органами самоуправления, советами ветеранов и инвалидов. Хорошо осведомлен в вопросах благоустройства общественных территорий, - отметил глава Тольятти Николай Ренц.



Юрий Башкиров родился в 1973 году в Тольятти, имеет два высших образования: по инженерно-технической специальности, а также по специальности «техносферная безопасность». Много лет работал на руководящих должностях в отрасли машиностроения и в коммерческих структурах. С 2012 по 2019 годы возглавлял АО «Завод по переработке бытовых отходов».