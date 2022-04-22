Глава Тольятти возродил управление потребительского рынка

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Соответствующее изменение в структуру администрации Автограда внесено решением городской думы. Курировать новое управление будет лично Ренц, ранее за потребрынок отвечал первый заместитель главы Вадим Ерин.

В 2000-2007 годах Ренц был первым заместителем мэра, тогда одну из ключевых ролей в администрации во главе с Николаем Уткиным играл департамент потребительского рынка и предпринимательства, которым руководил Хетаг Тагаев.

После ухода Тагаева департамент превратился в управление, а в 2017 году, при администрации Сергея Анташева, «понижен» до отдела развития потребительского рынка, в котором работало всего 11 человек. В 2020 году отдел снова расти и набирать полномочия, расширившись до 25 человек.

Новое изменение структуры администрации предполагает, что теперь за потребрынок будут отвечать уже 34 человека, которые разделят в управлении на четыре отдела: аналитики и развития потребительского рынка (9 шт.ед.), финансово-экономический отдел (5 шт.ед.), оформления прав (7 шт.ед.) и мониторинга объектов потребительского рынка (10 шт.ед.). У руководителя управления будет свой заместитель.

Под новое управление создается девять новых штатных единиц – это самое существенное увеличение численности сотрудников администрации за годы. Только затраты на зарплаты новых сотрудников и за счет «повышения уровня имеющихся должностей» превысит 7,9 млн рублей. Затраты на закупки техники и мебели составят еще порядка 2,7 млн рублей ежегодно.

Отдел развития потребительского рынка возглавляет с декабря 2021 года Лариса Петрова, в 2007-2019 годы работавшая в ГК «Елисейский», бизнесе Николая Ренца.

Ожидается, что Петрова, при которой начался активный передел операторов ярмарок, возглавит и управление, пишет Обозрение.