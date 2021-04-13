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Финалисты конкурса на должность главы Тольятти определятся 16 апреля

13 апреля 2021 09:39
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Финалисты конкурса на должность главы Тольятти определятся 16 апреля

В Самаре закончилось организационное заседание конкурсной комиссии, которая должна выбрать финалистов конкурса, на котором определят следующего главу администрации Тольятти.

На первом заседании было отсеяно четыре кандидата, которые не подали полный пакет документов. Знаковых фамилий среди отсеянных нет.

Судьба конкурса решится 16 апреля, когда комиссия выберет финалистов, из которых нового главу города и выберет Тольяттинская городская дума. Пока однозначным фаворитом на выход в финал и победу остается Николай Ренц, депутат губернской думы. Начало заседания — в 11.00.
Тольятти остался без главы администрации 3 марта, когда дума удовлетворила отставку Сергея Анташева по собственному желанию, пишет СО ОНЛАЙН.

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