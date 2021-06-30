Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» в Тольятти приглашает на открытие XIV творческого сезона

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30 ИЮНЯ нас ждёт Музыкальный показ «Немое кино». Великие фильмы Чарли Чаплина «На плечо» и «Солнечная сторона» озвучит импровизацией виртуоз классического и джазового фортепиано Станислав Чигадаев (г. Санкт-Петербург).

Все мы подвластны очарованию ретро первой половины XX века, особым приметам, которые нам щедро дарит кинематограф тех лет: расцвет моды от-кутюр, дерзкие мужчины и элегантные женщины, старомодные автомобили и трогательная музыка.

Чтобы вы могли прикоснуться к прошедшей эпохе, погрузиться в её особенную атмосферу, вспомнить золотые хиты кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино, виртуоз классического и джазового фортепиано Станислав Чигадаев выступит в роли самого настоящего тапера.

1 ИЮЛЯ в программе - выступление эстрадно-джазового оркестра Башкирской государственной филармонии, известного под брендом Big-band BGF (г. Уфа). Профессиональные джазмены расскажут зрителю самые настоящие «Гангстерские байки».

2 ИЮЛЯ на сцене «Тремоло» будет править маэстро Фабио Мастранджело. Под его управлением Камерный оркестр Самарской государственной филармонии Volga Philharmonic поведает зрителю «Историю танго». Концерт посвящён 100-летию великого композитора, «отца» танго Астора Пьяццоллы.