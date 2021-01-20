Екатерина Киселева стала главным ревизором Тольятти

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Тольяттинская городская дума в третьем раунде определения нового председателя контрольно-счетной палаты остановила свой выбор на Екатерине Киселевой, сумевшей набрать 18 голосов депутатов.



Киселевой — 42 года, она работает в контрольно-счетной палате с 2012, в том числе с 2014 года в качестве аудитора. До этого она отработала десять лет в мэрии Тольятти — в департаментах образования и финансов.



Определенную известность ревизор получила в 2020 году, как ключевой свидетель обвинения в деле руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Павла Баннова. Баннов, близкий друг Анташева, обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере (ст.285.1 ч.2 п.б). В основе уголовного дела лежит проверка КСП, сама Киселева выступала на заседании суда.



Инициатором выдвижения была фракция КПРФ, под представлением на должность кандидата председателя подписалось 15 из 16 депутатов фракции, пишет СО ОНЛАЙН.