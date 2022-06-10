Дилеры обнародовали цены на «упрощенную» Lada Granta

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Дилеры компании «АвтоВАЗ» в пятницу, 10 июня, поделились информацией о комплектации и розничной стоимости новой «упрощенной» Lada Granta Classic, пишут "Известия". Данные опубликовали на всероссийском автомобильном портале «Дром».

«Автомобиль в этой конфигурации завод оценил в 675 900 рублей. Что выше ранее мелькавшей в СМИ стоимости «от 640 000», — говорится в сообщении.

Там также указали на то, что самыми заметными потерями у Classic стали: ABS с электронным регулятором тормозных усилий, системы курсовой стабилизации, экстренного торможения, антипробуксовки, подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и другие.

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Уже 8 июня с конвейера сошли первые Lada Granta в версии Classic 2022 модельного года с минимизированным влиянием импорта. За сутки будут производить по 68 автомобилей — такое малое количество обусловлено тем, что работа вечерней смены временно поставлена на паузу.

Отмечается, что модель в такой комплектации станет самой доступной среди легковых автомобилей на российском рынке.

По сравнению со стандартной Lada Granta Classic в комплектации Granta Classic'22 изменился список стандартного оборудования: в него входят в том числе окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Новая комплектация также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix и другие изменения. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач, уточнили в компании.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов/"Известия"