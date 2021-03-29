Депутаты Тольятти заблокировали чиновникам траты на 35 млн рублей

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В Тольяттинской городской думе на очередном заседании приняли новый пакет правок в городской бюджет на 2021 год. Парламентарии заблокировали выплаты по четырем пунктам.

Во-первых, снова поставлен мораторий на выплаты управляющим микрорайонов. На выплаты был получен межбюджетный целевой трансферт в размере 31,6 млн рублей, который нельзя потратить на другие цели. Дума заблокировала выплаты по этому трансферту и в 2020, но, судя по всему, этот блок не помешал чиновникам рассчитаться с управляющими в обход депутатов.

Во-вторых, поставлен блок на оплату исполнительного листа ООО «Велес», который выиграл у администрации суд на 1,7 млн рублей.

В-третьих, дума оказалась до проведения служебного расследования оплачивать административные штрафы на 2 млн рублей.

В-четвертых, депутаты не дали добро до конца ограничительных мер из-за коронавируса на предоставление 1 млн рублей под организацию событийного фестиваля «#VOLGA_TLT» в рамках празднования Дня Города, пишет Обозрение.

Фото: Pixabay.com