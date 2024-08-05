Более 5 тысяч тольяттинцев высказались о будущем Центральной площади

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В период с 22 по 31 июля в Тольятти проводился опрос о том, какой должна стать Центральная площадь в будущем. Администрация г.о.Тольятти представила горожанам три варианта развития одного из наиболее знаковых общественных пространств автомобильной столицы, в том числе две концепции его масштабного благоустройства. Третий вариант предполагал, что никакие видоизменения на площади не нужны, а территория должна продолжать функционировать в нынешнем формате.

Для того чтобы сбор мнений был наиболее объективным, опрос проводился на официальном сайте администрации г.о.Тольятти через платформу обратной связи, с авторизацией на Госуслугах. Проголосовать за тот или иной вариант можно было и во всех отделениях МФЦ. В общей сложности в опросе приняли участие 5 064 человека.

Абсолютное большинство из них - 4 183 человека поддержали первый вариант благоустройства, который предполагает, что в центре площади появится музыкальный фонтан правильной округлой формы, украшенный подсветкой. Данная концепция предполагает, что и сама Центральная площадь в результате благоустройства приобретет округлую форму, здесь появится много зелени, места для отдыха, летние кафе, сувенирные лавки, детские площадки, зоны для спортивных тренировок на свежем воздухе. В зимнее время в центре площадки, где летом будет работать фонтан, предлагается устанавливать новогоднюю ёлку, заливать каток, украшать площадь праздничной иллюминацией, разнообразными тематическими фотозонами.

Второй вариант концепции благоустройства Центральной площади, предполагающий, что территория сохранит нынешнюю форму, а в её центре появится прямоугольный музыкальный фонтан с подсветкой, поддержали 723 тольяттинца. 158 участников опроса проголосовали за третий вариант, согласно которому никакие изменения на площади не требуются.

Проведённый опрос показал, что жители Тольятти хотят видеть Центральную площадь современным и ярким общественным пространством, с красивым фонтаном и хорошо развитой инфраструктурой для прогулок и отдыха в любое время года, где вновь будут проходить городские праздники и культурно-развлекательные мероприятия. И, конечно, очевидно, что после проведения масштабных работ по обновлению этой территории ярмарки на площади не будет. Теперь разработанные администрацией концепции благоустройства предстоит обсудить представителям экспертного сообщества - архитекторам, специалистам в сфере ландшафтного дизайна, представителям общественности. Провести такое обсуждение планируется в рамках работы Градостроительного совета г.о. Тольятти.

Фото предоставлено пресс-службой Тольятти