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Бесплатные курсы компьютерной грамотности для тольяттинских пенсионеров в ПВГУС востребованы

19 мая 2021 16:12
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Бесплатные курсы компьютерной грамотности для тольяттинских пенсионеров в ПВГУС востребованы

В Поволжском государственном университете сервиса (ПВГУС) завершила обучение компьютерной грамотности первая в 2021 году группа людей старшего возраста. Сертификаты об окончании курсов получили 30 пенсионеров, еще 20 человек завершат обучение до конца июня.

Бесплатные курсы «Основы компьютерной грамотности» для пенсионеров проводятся на основании трехстороннего соглашения между вузом, общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» и Самарским региональным отделением СПР.

Слушатели учатся работать в текстовом редакторе, пользоваться Скайпом, заводить страницу и искать друзей в соцсетях, работать с онлайн-сервисами Госуслуги, ГИС-ЖКХ, ПФР и т.д. 

Как ожидается, в будущем, пенсионеров будут обучать работать с «умными» гаджетами. 

Теги: компьютерная грамотность пенсионеры

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