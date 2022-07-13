Александр Масленников про кинологический лагерь: Хотелось создать лагерь, где продвигались бы идеи гуманного отношения к животным

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В конце июня - начале июля в деревне ездовых собак "Серебро севера" под Тольятти проходил кинологический лагерь "Пес на Волге". За неделю владельцы собак вместе с профессиональными зоопсихологами, кинологами, дрессировщиками, ветеринарами, инструкторами по спасению на водах учились находить общий язык со своими питомцами, приобрели новые навыки, получили индивидуальные рекомендации специалистов и ответы на свои вопросы. О концепции лагеря в интервью рассказал один из его организаторов Александр Масленников — создатель проекта "Вот он — ПЕС", пишет Волга Ньюс.

- Как появилась идея сделать кинологический лагерь?

- Идея эта не новая, крупные кинологические центры часто проводят подобные мероприятия, но у нас еще не было такого опыта. Хотелось создать лагерь, где продвигались бы идеи гуманного отношения к животным, работа на положительном подкреплении и современные знания о собаках.

Неделю владельцы прожили бок о бок со своими собаками в непривычных для многих условиях: палатки, ежедневные походы в лес и на Волгу, несколько тренировок в день. Это все позволило заново узнать своих собак, сблизиться с ними и понять, кто же такая "собака-компаньон".

- Почему местом проведения была выбрана Деревня ездовых собак "Серебро Севера"?

- На самом деле предложение поступило как раз от них. Владелица питомника Светлана Семёнова всегда делает акцент на гуманном отношении к собакам, это, конечно, нас подкупило. В "Серебре Севера" есть своя философия о взаимоотношении человека и природы, какое-то непередаваемое чуткое отношение ко всему живому.

И конечно же, команда "Серебра" знает, как обращаться с собаками: на территории питомника их более 90. И это не просто "хаски-голубые глазки", а настоящие рабочие ездовые собаки.

С проектом "Вот он пес" мы ездили в "Серебро Севера" зимой снимать интервью и влюбились в место. И было решено, что лагерю быть именно тут.

- Как собиралась команда тренеров-кинологов?

- Ключевым моментом было гуманное отношение к собакам, обучение не должно строиться на принуждении и насилии. Дрессировку по послушанию и спасению на водах вели кинологи нашего проекта и специалисты из центра "Псарь" Артема Киселёва. Артем — инструктор по дрессировке, специалист по обучению и применению служебных собак в ВС РФ, ринговый тренер, уже более 10 лет воспитывает собак-компаньонов у нас в городе.

За тренировки по дог-треккингу отвечали представители "Серебра", они профессионалы в этом плане, и мы им полностью доверяем. Тренера по аджилити — Кристину Аксёнову пригласил питомник, она уже много лет с ними сотрудничает. Тренерским составом лагеря мы остались полностью довольны.

- Почему спасение на водах? Это же не самое популярное направление в городе?

- Непопулярное, да, возможно, но это только от того, что у нас очень мало инструкторов, которые могут проводить занятия. На самом деле эти занятия имеют прямое практическое применение, уже в конце смены в лагере собаки могли по-настоящему вытаскивать человека из воды.

Нам очень повезло, потому что Артем Киселев является инструктором по спасению на водах, а "Серебро Севера" находится недалеко от Волги. Спасение на водах состоит из той же дрессировки по послушанию, но в более трудных для собаки условиях. При этом заниматься могут даже абсолютные новички, потому что все упражнения проводятся в игровой форме, понятной собакам.

Мы занимались управлением собакой на воде, спасали утопающих, апортировали предметы с воды, а кто-то даже занимался буксировкой сап-бордов.

- Что больше всего запомнилось участникам лагеря?

- Наверное, ночной дог-треккинг. Никто из нас не знал, что это такое. Когда на улице стемнело, нас вывели на улицу, выдали специальную амуницию, налобные фонарики, провели инструктаж и начали выводить собак питомника — аляскинских хаски, а это собаки, которые живут, чтобы бежать.

Атмосфера была невероятной — свет только от фонарей, собаки рвутся начать движение, вокруг пыль столбом, только успеваешь выполнять команды проводящих. "Вперед!" и начинаешь движение, вокруг ничего не видно, только собака, которая тянет тебя вперед, и чуть дальше силуэт идущего впереди участника. Это был незабываемый вечер.

А еще самые отважные участники лагеря занимались спасение на водах под ливнем и по пояс в бушующей воде. Это было настоящее испытание на выносливость, но впечатлений осталась уйма.

- Как вы считаете, у вас получилось то, что вы планировали? Стоит ждать второй смены лагеря?

- Всё прошло замечательно! От участников только положительные отзывы. Были совершенно разные собаки и люди, но все смогли найти общий язык. Эти семь дней пролетели на одном дыхании, очень хочется вернуться. И мы это сделаем через год. Но, с полученным опытом лагерь "Пес на Волге 2023" обещает быть еще круче.

Фото: предоставлено автором