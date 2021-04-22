Администрация Тольятти снова на пороге кадровой революции

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Приход Николай Ренца, выигравшего на прошлой неделе конкурс на должность главы Тольятти, может привести к тому, что администрация Тольятти опять ждет капитальная кадровая перестройка. Ждать осталось недолго: в конце апреля Ренц вступает в должность.

Из команды топов «позапрошлого» мэра Тольятти Сергея Андреева к внезапному завершению срока последнего главы Автограда, ушедшего в отставку Сергея Анташева, в строю не осталось никого.

Первым ушел Григорий Вилетник, отвечавший за городское хозяйство. За ним последовали Татьяна Леснякова, отвечавшая за социальный блок, и Евгения Бычкова, курировавшая аппарат, градостроительство и муниципальное имущество. Дольше всех продержался Алексей Бузинный, который отвечал за финансы и экономику. Он ушел в отставку летом 2020 года, найти замену ему так и не успели.

Из трех руководителей тольяттинских районов при власти остался только Игорь Ладыка, проделавший путь до и.о. главы Тольятти. Игорь Радченко, отвечавший за Комсомольский район, ушел сразу. Артем Гончаров был снят с должности главы Центрального района в 2020 году.

Ключевые сотрудники администрации Анташева, которые рискуют остаться без работы в ближайшее время:

— Игорь Ладыка, и.о. главы

— Олег Захаров, заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству

— Юлия Баннова, заместитель главы городского округа по социальным вопросам

— Татьяна Блинова, руководитель аппарата администрации

— Алексей Домничев, глава администрации Центрального района

— Павел Баннов, руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта

— Александр Великосельский, руководитель правового департамента

— Игорь Квасов, руководитель департамента

— Ксения Винокурова, руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики

— Вадим Тюлин, руководитель отдела развития потребительского рынка

Примечание: все чиновники, указанные в списке, получили свои должности при Сергее Анташеве

Уходят обычно в никуда, в областные министерства и муниципальный сектор экономики, в котором при Анташеве сильно подросли зарплаты.

Еще в 2016 году в МБУ «Зеленстрой» средняя зарплата выше 100 тыс. рублей была только у директора, с 2018-го уже у троих — директора и его первых двух замов. В 2016 году директор МП «ТПАТП №3» Александр Абрамов получал в среднем за месяц 75,6 тыс. рублей, а в 2020-м его среднемесячная заработная плата составила уже 122,3 тыс. рублей. Средняя зарплата Назира Шайхутдинова, директора МАУ «Агентство экономического развития» выросла с 54,2 тыс. в 2017-м до 126,5 тыс. рублей в 2020-м. Галина Копылова, директор Центра информационных технологий, со 101 тыс. в 2016-м «поднялась» до 130 тыс. рублей в 2020-м.

Среди директоров муниципальных предприятий есть и бывшие чиновники команды Андреева. Так, Татьяна Леснякова возглавляет Дворец детского и юношеского творчества. В 2020-м ее средняя зарплата составила 124 тыс. рублей, у ее предшественника в 2016-м средняя зарплата составляла «только» 85 тыс. рублей. Надежда Булюкина, которая при Андрееве возглавляла департамент культуры, командует театром кукол, ее средняя зарплата в 2020-м составила 61 тыс. рублей. Хуже всех в муниципальном секторе устроился Игорь Радченко. Бывший глава Комсомольского района трудится директором МП «Баня №5» и получает в среднем 30 тыс. рублей в месяц.

Великий исход ожидается и в этот раз. Уже вакантен финансовый блок. По версии ряда источников «Самарского Обозрения», Олег Захаров, отвечавший за имущество и градостроительство, якобы надеется перейти в областной Минстрой. Активно обсуждается возможность увольнения четы Банновых, практически родственников Анташева. В сегодняшнем статусе они контролируют примерно две трети всех расходов бюджета Тольятти.