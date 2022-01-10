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Звонки из Казахстана будут бесплатными для россиян в период режима чрезвычайного положения

10 января 2022 21:18
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По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью.

Минцифры России совместно с операторами «Большой четверки» (МТС, билайн, МегаФон, Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.

Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими. 

Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью.

Ранее депутаты «Единой России» — члены IT-Комитета Госдумы — обратились в Минцифры России с предложением отменить плату за международный роуминг на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Минцифры России.

 

Фото:   pixabay

 

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