Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
Тольяттинец перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты
Тольяттинец перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты
В Самаре прошёл межотраслевой форум Биометрия и право
В Самаре прошёл межотраслевой форум «Биометрия и право»
В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу
В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу
В Самарской области «раскрыты» эскроу-счета на 1,8 млрд рублей
В Самарской области «раскрыты» эскроу-счета на 1,8 млрд рублей
Машина сбила двух девочек на ул. Физкультурной в Самаре
Машина сбила двух девочек на ул. Физкультурной в Самаре
НОЦ Инженерии будущего должен стать чем-то вроде единого окна для работы с частными создателями космической техники
НОЦ «Инженерии будущего» должен стать чем-то вроде «единого окна» для работы с частными создателями космической техники
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
-0.41
EUR 89.26
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Золотая шаурма: самарский предприниматель наказал себя на миллион рублей

29 марта 2021 10:32
570
Золотая шаурма: самарский предприниматель наказал себя на миллион рублей

В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, работа энергетиков АО «Самарская сетевая компания», направленная на выявление и пресечение фактов незаконного потребления электроэнергии, не останавливалась.

Контролеры компании провели более 32 тысяч проверок юридических и 188 тысяч - физических лиц, в результате которых зафиксировали более 300 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии объемом почти 12 млн кВт*ч. Своими противоправными действиями нарушители ставят под угрозу бесперебойное электроснабжение других, добросовестных потребителей, нагружая энергооборудование сверх нормы. Кроме того, им не удастся уйти от ответственности: они неизбежно будут выявлены контролерами и наказаны рублем, причем довольно чувствительно. 

Так, в ходе одной из проверок специалисты отдела контроля учета  Самарских электрических сетей АО «ССК» обнаружили, что киоск «Шаурма», расположенный на пр. Металлургов, был самовольно подключен от опоры воздушной линии. Контролеры зафиксировали данный факт на фотокамеру, составили акт, а электромонтеры ограничили электропитание, перерезав провод на опоре.

Кроме того, что потребитель остался без электричества, в соответствие с нормами действующего законодательства он обязан был оплатить за бездоговорное потребление почти 1,2 млн рублей. Для сравнения, добросовестный собственник подобного киоска, заключивший договор электроснабжения и рассчитывающийся с энергетиками по показаниям прибора учета, за аналогичный период заплатил порядка 9 тыс. рублей, то есть в 133 раза меньше.

 Это только один из случаев, всего же в 2020 году потребителям, незаконно подключившимся к сетям ССК, были выставлены счета на общую сумму 60,5 млн рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
29 марта 2021  12:35
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
29 марта 2021  10:41
В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»
Социум
121
Самарская область к паводку готова
29 марта 2021  09:46
Самарская область к паводку готова
Благоустройство региона
119
В театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра.
28 марта 2021  21:46
Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра
Культура
285
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
Культура
623
Весь список