Золотая шаурма: самарский предприниматель наказал себя на миллион рублей

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В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, работа энергетиков АО «Самарская сетевая компания», направленная на выявление и пресечение фактов незаконного потребления электроэнергии, не останавливалась.

Контролеры компании провели более 32 тысяч проверок юридических и 188 тысяч - физических лиц, в результате которых зафиксировали более 300 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии объемом почти 12 млн кВт*ч. Своими противоправными действиями нарушители ставят под угрозу бесперебойное электроснабжение других, добросовестных потребителей, нагружая энергооборудование сверх нормы. Кроме того, им не удастся уйти от ответственности: они неизбежно будут выявлены контролерами и наказаны рублем, причем довольно чувствительно.

Так, в ходе одной из проверок специалисты отдела контроля учета Самарских электрических сетей АО «ССК» обнаружили, что киоск «Шаурма», расположенный на пр. Металлургов, был самовольно подключен от опоры воздушной линии. Контролеры зафиксировали данный факт на фотокамеру, составили акт, а электромонтеры ограничили электропитание, перерезав провод на опоре.

Кроме того, что потребитель остался без электричества, в соответствие с нормами действующего законодательства он обязан был оплатить за бездоговорное потребление почти 1,2 млн рублей. Для сравнения, добросовестный собственник подобного киоска, заключивший договор электроснабжения и рассчитывающийся с энергетиками по показаниям прибора учета, за аналогичный период заплатил порядка 9 тыс. рублей, то есть в 133 раза меньше.

Это только один из случаев, всего же в 2020 году потребителям, незаконно подключившимся к сетям ССК, были выставлены счета на общую сумму 60,5 млн рублей.