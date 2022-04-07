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Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика

7 апреля 2022 13:42
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Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика

билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Самарской области. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать удобный способ общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, использовать голосовую связь и другие форматы, помогающие чувствовать родственников и друзей рядом.

В 2021 году оператор улучшил качественные параметры сети на всей территории Самарской области, обеспечив стабильным интернетом и бесперебойной голосовой связью еще большее количество людей. Это стало возможным благодаря строительству и модернизации станций сотовой связи, расположенных в регионе.

Важно, что билайн улучшил покрытие сети и работу мобильного интернета как в крупных городах области, так и в относительно небольших населенных пунктах. Например, позитивные изменения в работе мобильных сервисов могут оценить сегодня жители микрорайона «Гранный» в Новокуйбышевске. 

Пользоваться популярными онлайн-сервисами в дороге, дома и на работе могут и жители таких городов, как – Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Сызрань, Чапаевск, а также жители отдаленных сел и деревень – Богатое, Зубчаниновка, Приволжье, Сургут, Яицкое и др. 

При этом особое внимание оператор уделяет развитию сети на социальных объектах и общественных пространствах региона – торговых и бизнес-центрах, культурных и спортивных комплексах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, автовокзалах. Так, в 2021 году технические специалисты компании при помощи специального indoor-решения обеспечили полное покрытие 4G-сетью в новом Дворце спорта в Самаре, который уже успел стать точкой притяжения для проведения крупных спортивно-развлекательных мероприятий. Теперь абоненты могут делиться фотографиями ярких моментов даже в условиях многократной нагрузки на сеть, что бывает не редко во время важных матчей.   

Кроме того, в прошлом году билайн провел масштабный рефарминг на всей территории Самарской области. Специалисты расширили пропускную способность полосы LTE 1800 с 15 до 20 МГц, что позволило увеличить скоростные параметры сети. 

В общей сложности, благодаря всем проведенным работам за 2021 год, скорости мобильного интернета в области выросли в среднем на 60% для удобства жителей. И абоненты ощутили эти изменения: рост трафика год к году составил более 55%.

Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения билайн:

«Ежегодно растущая динамика потребления трафика хорошо показывает, насколько глубоко интернет проник в нашу жизнь. Сегодня мы уже привыкли решать многие вопросы через онлайн-сервисы и выберем, например, шопинг на маркетплейсе, а не в обычном магазине, так как первый вариант – это и удобнее, и быстрее. И, конечно, нам важно оставаться на связи с близкими и поддерживать друг друга в нужные моменты. Поэтому мы развиваем сеть в области, чтобы быть максимально клиентоориентированными и предоставлять каждому абоненту качественный сервис».

билайн дает возможность жителям Самарской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу**, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

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