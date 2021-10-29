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«Жигулевская долина» вновь вошла в ТОП-10 Национального рейтинга технопарков России

29 октября 2021 14:39
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В 2021 году в рейтинг вошло 40 технопарков.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подвела итоги VII Национального рейтинга технопарков России. В 2021 году в рейтинг вошло 40 технопарков. Эксперты оценили лучшие практики управления и вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики России. Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» вновь вошел в группу I Группа (А+) - «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110%), в очередной раз подтвердив свои лидирующие позиции среди субъектов страны.

По поручению Дмитрия Азарова, в Самарской области создаются все необходимые условия для развития инвестиционных площадок, формирования благоприятного инвестиционного и делового климата. «Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - подчеркивал глава региона.

Самарская область – территория инновационного развития. Здесь создаются все условия для создания высокотехнологичных разработок и развития инновационных стартапов. В «Жигулевской долине» резиденты могут получить поддержку на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Технопарк является региональным оператором Фонда «Сколково», благодаря чему у резидентов есть возможность принять участие в акселерационных программах Фонда, получить содействие в привлечении инвестиций. На базе технопарка действует «Кванториум 63», где школьники постигают основы инновационной деятельности. Здесь также создан бизнес-инкубатор, где исследователи могут разместить свои офисы.  

«Высокие показатели деятельности технопарка – результат совместных усилий областного правительства и команды управляющей компании «Жигулевской долины». Мы уверенно наращиваем число резидентов, для которых этот статус является возможностью быстрого и успешного развития, вывода своей разработки на рынок, участия в конкурсах, выставках, поиска партнеров и инвесторов, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы уже объединили на площадке технопарка свыше 260 компаний и продолжим работать над увеличением их числа. Инновационное развитие региона – наш безусловный приоритет». 

На протяжении последних трех лет «Жигулевская долина» входит в число лучших технопарков страны Национального рейтинга технопарков России. Резиденты «Жигулевской долины» создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти и продолжают успешно развивать свои проекты. 

«Экосистема «Жигулёвской долины» в третий раз уверенно попадает в группу с наивысшим показателем эффективности рейтинга АКИТ. Для нас это показатель результативности работы оператора инновационной деятельности Самарского региона – ГАУ «ЦИК СО» и стимул двигаться дальше. Наша цель на следующий год - продолжать входить в группу с наивысшим рейтингом», – прокомментировал руководитель управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Ежегодно в Национальном рейтинге участвуют 183 технопарка. Из 88 промышленных технопарков страны 66 успешно функционируют, а 22 находятся в процессе создания. В состав экспертного совета Национального рейтинга вошли представители Государственной Думы РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Фонда развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Центра отраслевой экономики ФГБУ «НИФИ Минфина России», Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и др.

«Национальный рейтинг технопарков – мощный аналитический инструмент, который призван тиражировать лучшие подходы к развитию. Попадание в рейтинг – это положительный сигнал для российских и зарубежных инвесторов. Результаты показали, что технопарки – точка входа для локализации производства. Снижение издержек и снятие инфраструктурных барьеров способствует интенсивному выпуску конкурентоспособной продукции, в том числе с экспортным потенциалом», – сказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

В 2021 году в основе рейтинга находится 21 показатель, детализированный по 5 группам (суб-индексам). По итогам расчета показателей технопарки-участники рейтинга были распределены по 4 группам: наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка. Определено, что резиденты всех технопарков, участвующих в рейтинге, демонстрируют высокие темпы роста по ключевым показателям деятельности: темп роста выручки резидентов в 2019–2020 гг. составил 26,21%, затраты резидентов на НИОКР выросли более чем в 1,86 раза, темп роста численности работников резидентов – 17,13%.

 

Фото:   технопарк «Жигулевская долина»

 

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