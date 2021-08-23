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Завершена расчистка трасс 10 магистральных линий электропередачи в Самарской области

23 августа 2021 09:42
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Завершена расчистка трасс 10 магистральных линий электропередачи в Самарской области

Работы по уборке сухого камыша выполнены на 29 га трасс ключевых ЛЭП 220-500 кВ в регионе. Среди них линии, отходящие от Жигулевской ГЭС, а также межгосударственная линия 220 кВ «Степная – Южная», обеспечивающая транзит электроэнергии в республику Казахстан. Принятые меры позволят предотвратить возникновение аварийных ситуаций из-за возможных низовых пожаров и обеспечить надежную работу энергосистемы региона с населением более 3,1 млн человек.

Расчистка трасс ЛЭП проводилась вручную с использованием кусторезов и механическим способом – с применением техники, оборудованной специальными роторными кусторезными насадками.

Расчистка охранных зон ЛЭП от сухого камыша и древесно-кустарниковой растительности выполняется ежегодно. Удаление пожароопасных зарослей препятствует возникновению низовых пожаров и обеспечивает надежную работу электрических сетей.

Теги: ЛЭП расчистка

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