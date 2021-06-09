Завершен ремонт воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение Жигулевска

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» завершили ремонтные работы на воздушной линии электропередачи 110 кВ Комсомольская-1. Технические мероприятия ведутся в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к зиме.

Энергетики заменили гирлянды изоляторов, выполнили выправку железобетонной промежуточной опоры, заменили плашечные и петлевые зажимы, восстановили нумерацию и информационные плакаты.

Линия электропередачи 110 кВ Комсомольская-1 участвует в транзите электроэнергии между Жигулевской ГЭС и ПС 500 кВ Азот. Большая ее часть проходит по национальному парку «Самарская Лука». От надежной и бесперебойной работы ВЛ 110 кВ Комсомольская-1 зависит электроснабжение большей части г.о. Жигулевск, объектов садоводческого товарищества правого берега Волги и объектов социальной инфраструктуры, таких как Бахиловский психоневрологический интернат.

Выполнение ремонтной программы – одно из ключевых мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к отопительному периоду. Работы включают в себя ремонт объектов электросетевого хозяйства всех классов напряжения – это позволит обеспечить штатный режим их работы, снизить износ оборудования и обеспечить качественное электроснабжение потребителей Самарской области.