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Заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" завершено сегодня днем, газопровод полностью готов к началу эксплуатации. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона, передает ТАСС.

"Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", - сказал он.

Оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG - в своем сообщении отметил, что текущее давление в трубе "Северного потока - 2" достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа по газопроводу.

"29 декабря процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - сказали в компании.

О следующих технических шагах компания сообщит дополнительно, добавили в Nord Stream 2.

Фото: Nord Stream 2/Nikolai Ryutin/ТАСС