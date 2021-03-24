Заказы жителей Самары из Яндекс.Маркета будут доезжать быстрее

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В Самаре заработала собственная курьерская служба Яндекс.Маркета. Теперь заказы местных жителей с маркетплейса будут доезжать быстрее.

Раньше курьерской доставкой заказов из Яндекс.Маркета в Самаре занимались только партнёрские сервисы. На то, чтобы привезти посылку, у них могло уйти до двух недель. Теперь Яндекс.Маркет сам нанимает курьеров: в результате заказы привезут всего за пару дней.

Курьеры — партнёры Яндекс.Маркета будут доставлять заказы прямо от центра сортировки товаров до покупателя. Сервис распределяет посылки между курьерами, строит и корректирует их маршруты. На карте в приложении Маркета клиенты могут посмотреть, где находится заказ и через сколько его доставят. В этом же приложении можно изменить адрес, дату и время доставки, а также связаться со службой поддержки.

«Рады, что теперь самарцам будет ещё приятнее заказывать на Маркете: их заказы будут доезжать быстрее и в удобный для них промежуток времени. Самарские онлайн-покупатели уже достаточно опытны, поэтому мы делаем всё, чтобы оправдать их ожидания», — сказал Роман Аствацатуров, руководитель службы курьерской платформы Яндекс.Маркета.

В Самаре 76% пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 17% — минимум раз в неделю. Более трети опрошенных (36%) признались, что курьерская доставка — самый предпочтительный способ доставки товаров из интернет-магазинов.