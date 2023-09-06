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За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам

6 сентября 2023 14:33
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В билайне продолжается акция «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона».

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В билайне продолжается акция «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Такой набор выйдет даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

А вот наш ТОП-5 смартфонов, которые будут полезны в учебе и работе:

Infinix Smart 7 на 64GB за 6 490 ₽

Надежный помощник, поддерживающий фирменную технологию Infinix Storage Streamlizing, которая оптимизирует логику хранения файлов и позволяет освободить до 15% объема хранилища. А для борьбы с распространением болезней и разных форм бактерий в корпус Smart 7 был добавлен антибактериальный материал с ионами серебра (S-I).

Infinix Hot 30i на 128GB за 8 990 ₽

Наслаждайтесь суперплавным интерфейсом смартфона с 90-герцовым ярким экраном. Технология усиления темных зон (DRE) и пиковая яркость в 500 нит позволят вам с комфортом пользоваться смартфоном как в домашних условиях, так и на улице. Благодаря емкости аккумулятора 5000 мА*ч смартфон уверенно проработает весь день, а быстрая зарядка на 18 Вт поможет быстро восполнить энергию.

Infinix Hot 30i на 128GB за 15 490 ₽

45-ваттная универсальная быстрая зарядка заряжает этот смартфон до 75% всего за 30 минут. А все важные моменты жизни можно будет запечатлеть с помощью камеры 64 Мп с поддержкой режима «Супер ночь», который способен автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения и создавать потрясающие ночные фотографии.

TECNO Pova 5 на 256GB за 16 490 ₽

Это выносливая модель с аккумулятором высокой емкости 6000 мА*ч, большим 6,8-дюймовым экраном FHD+ 120 Гц и мощным процессором Helio G99, который подходит для интенсивной работы с энергозатратными задачами — от современных игр и просмотра видео до съемки контента и общения в социальных сетях.

Infinix Note 30 Pro на 256GB за 20 990 ₽

Поддерживает быструю зарядку 68 Вт — уровень заряда в 80% достигается всего за 30 минут. Батарея выдерживает до 1000 циклов перезарядки без снижения своих характеристик, что на 25% выше индустриального стандарта. И что важно — NOTE 30 Pro может выступать в качестве зарядного устройства для других гаджетов и смартфонов с помощью обратной зарядки.

Эти и другие устройства вы сможете найти по ссылке. Среди услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены детские часы Jet Kid Gear и Geozon, услуги по наклейке пленки, пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана, и доп. гарантию, а также подписки на сервис билайн тв.

Предложение билайна действует как для новых, так и для действующих клиентов компании. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.

Воспользоваться предложением можно до 18 сентября 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

 

Фото:   пресс-служба билайна

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