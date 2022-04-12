Яндекс.Такси подорожает по всей России

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Яндекс повысит цены на Яндекс.Такси в апреле, сообщает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Минимальная стоимость подачи такси по тарифу «Эконом» составит 60 руб. Поездка по городу подорожает на 0,5–1 руб. за 1 км, ожидание — на 2 руб. за минуту.

Компания заявила, что тарифы пришлось обновить из-за роста цен на обслуживание автомобилей и их содержание.

"Вместе с нашими партнерами-таксопарками приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы, с одной стороны, улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой — по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадет — заказов станет меньше, соответственно и уменьшится заработок водителей", - Яндекс.

Также компания добавила, что изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого города.

Фото: iphones.ru