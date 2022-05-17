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"Яндекс" не планирует продавать поисковую систему, почтовый сервис и портал "Кинопоиск"

17 мая 2022 22:10
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В пресс-службе компании сообщили, что единственная сделка, которой занимается "Яндекс", касается "Новостей" и "Дзена".

"Яндекс" не планирует продавать поисковую систему, почтовый сервис и портал "Кинопоиск". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Яндекс не собирается продавать перечисленные сервисы", - сказали ТАССв пресс-службе, в ответ на соответствующий запрос.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о продаже сервисов компании, потенциальными покупателями называли Сбер и "Ростех".

"Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", - добавили в пресс-службе.

В конце апреля "Яндекс" подписал соглашение с VK об условиях сделки по продаже своих сервисов "Яндекс.Новости" и "Дзен", сообщалось в заявлении VK. Для совершения сделки стороны должны получить необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу.

 

Фото:   ТАСС

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