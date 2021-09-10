Xiaomi блокирует смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию

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Компания Xiaomi блокирует использование смартфоны собственного производства в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и даже российского Крыма, передает РИА Новости.

Массовая блокировка зафиксирована в сентябре, сообщает XDA-developers. После нескольких дней использования нового смартфона пользователь видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.

Ранее китайская компания хоть и запрещала продажу в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе отдельных экземпляров, попавших туда. Пока блокировка не коснулась аппаратов, ввезенных в эти регионы после активации в другой стране.

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