Wildberries с 8 января поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

212

Онлайн-платформа Wildberries с 8 января повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники, сообщили РБК несколько участников рынка. Представитель Wildberries подтвердил информацию.



По его словам, в среднем комиссия вырастет на 5 процентных пунктов (п.п.). «На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на 2 п.п. (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)», — уточнил он. Но, например, на процессоры комиссия поднялась на 7 п.п. — с 5 до 12%, на «умные» часы — на 10 п.п. — с 5 до 15%, убедился корреспондент РБК, сравнив действующий и новый прейскуранты.



Остальные категории изменения не затронут, подчеркнул представитель Wildberries. По его словам, размер комиссии на продажу товаров в этих категориях не увеличивали больше года. В компании отметили, что в 2023 году дважды снижали комиссию на электронику, что позволило продавцам увеличить доходы. Тарифы по этим категориям были снижены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple — в сентябре.

Категория электроники включает технически сложные устройства, которые требуют особых условий транспортировки, хранения и обеспечения сохранности, объясняет представитель маркетплейса. «Создание комфортных условий для клиентов и безопасной среды для продавцов — задача маркетплейсов, но она подразумевает принятие на себя рисков, которые компенсируются в том числе за счет комиссии с продаж», — отметил он.



По словам директора по маркетингу iCover (продает товары на Wildberries) Вадима Дегтярева, платформа «действительно уравнивает комиссии со средними по рынку». «Мы особенно чувствуем это на примере наших наиболее объемных категорий — пылесосов и электробритв. Комиссия на эти товары вырастает на 5 процентных пунктов и будет составлять 15%», — отметил он.



