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Wildberries официально объединился с Russ

5 августа 2024 11:37
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Wildberries официально объединился с Russ

Онлайн-маркетплейс Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом свидетельствуют переданные оператору договоры о реализации товаров и изменившиеся реквизиты. Также эту информацию подтвердила компания по разработке ПО на платформе 1С и официальный технологический партнер Wildberries, Яндекс Маркет и МегаМаркет AVOSHOP.

«Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности, в том числе возникшие ранее, но не исполненные на сегодня, по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме ООО „РВБ“, ИНН 9714053621. Таким образом, переход на новое юридическое лицо состоялся», — говорится на сайте разработчика.

Ранее Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук и его соучредитель, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в связи с угрозой «рейдерского захвата» компании из-за якобы махинаций со стороны Russ Outdoor. В ответ Кадыров пообещал оказать ему поддержку. Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним, о чем позже подтвердила информацию, пишет Ура.ру.

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