Выпуск седана Lada Vesta Cross мог быть прекращен

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В начале октября 2022 года прайс-лист модификации седана Lada Vesta Cross был убран с официального сайта Lada. Об этом 4 октября сообщил портал «Лада.Онлайн».

В списке доступных версий на официальном сайте модели Lada Vesta остались седан, SW, SW Cross, CNG и Sport. Портал предположил, что модификацию седана Lada Vesta Cross могли исключить из модельного ряда из-за низкого спроса.

Особенность внедорожного седана состояла в особом дизайне переднего и заднего бамперов, некрашеных расширителях колесных арок, 17-дюймовых дисках и увеличенном дорожном просвете (203 мм).

«Все актуальные комплектации размещены на сайте. Ориентируйтесь по этому списку», — ответили «Лада.Онлайн» в пресс-службе завода.

В марте 2023 года на «АвтоВАЗе» планируют возобновить производство семейства Lada Vesta нового поколения (NG, New Generation), пишут "Известия".