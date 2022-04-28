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«ВымпелКом» подвел итоги за I квартал 2022 года: оператор ориентируется на построение долгосрочных отношений с клиентами

28 апреля 2022 17:12
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Четвёртый квартал подряд билайн сообщает о росте показателя EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Четвёртый квартал подряд билайн сообщает о росте показателя EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку бизнес продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций на рынке.

Общий объем выручки в 1 кв. 2022 г. вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовал прирост выручки от мобильных сервисов, от услуг фиксированной связи, от продаж оборудования и аксессуаров. Главным фактором увеличения выручки от мобильных данных на 7,6% стал повышенный спрос на мобильный интернет — объемы потребления выросли на 29,9% по сравнению с предыдущим годом. Между тем, общая выручка от стационарной связи была обеспечена развитием широкополосной связи билайн Россия: в течение квартала прирост составил 7,2% по сравнению с прошлым годом благодаря продолжительному увеличению аудитории клиентов широкополосных услуг билайн Россия. 

В этом квартале у билайн Россия насчитывалось 48,5 млн мобильных абонентов — это на 3,1% меньше по сравнению с предыдущим годом, что можно объяснить особым вниманием к качеству, а не количеству клиентской базы. Все больше людей активно пользуются смартфонами, что способствует развитию 4G-услуг. Количество абонентов 4G увеличилось на 9,2% и составило 25,3 млн. В результате это обеспечило прирост среднего дохода на абонента на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, а также расширение охвата сетей 4G билайн Россия до 55,6% — это на 6,7 процентных пункта выше, чем в 1 кв. 2021 года. 

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Результаты 1 квартала в очередной раз подчеркивают успешность нашей стратегии. Мы последовательно увеличиваем проникновение 4G в нашей пользовательской базе, растет объем передаваемых данных и улучшаем качество связи. Мы наблюдаем органический рост ARPU благодаря тому, что абоненты активнее пользовались услугами билайна и передавали больше данных. Сейчас мы сконцентрированы на построении долгосрочных отношений с клиентами, которые потребляют наш сервис, платят за него и рекомендуют другим».

Особое внимание билайн продолжает уделять и развитию сети в регионах страны, обеспечивая качественную связь и стабильный интернет для большего количества своих абонентов. Например, в 2021 году оператор значительно расширил покрытие и улучшил качественные параметры сети на территории всей Самарской области. Пользоваться популярными онлайн-сервисами в дороге, дома и на работе могут жители таких городов, как Самара, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Сызрань, Чапаевск и многих других, а также жители отдаленных сел и деревень – например, Богатое, Зубчаниновка, Приволжье, Сургут, Яицкое. Кроме того, в прошлом году билайн провел масштабный рефарминг. Благодаря проведенным работам скорости мобильного интернета в регионе выросли в среднем на 60% для удобства жителей.

Полную версию пресс-релиза «Финансовые и операционные результаты VEON Ltd. за 1 квартал 2022 г. – бизнес-единица «РОССИЯ» можно найти на сайте.

 

Фото:   билайн

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