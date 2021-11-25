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Выгода до 75%: в «Черную Пятницу» билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары

25 ноября 2021 09:51
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В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других.

Хотите обновить смартфон или купить подарок? Сейчас самое подходящее время!

До 30 ноября в билайн проходит «Черная Пятница»*. Клиенты оператора могут приобрести тысячи товаров со скидкой до 75% в офисах продаж или оформить покупку дистанционно через интернет-магазин. Также на сайте билайн представлены удобные тематические коллекции, чтобы можно было легко найти то, что нужно!

В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории – от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать сайте beeline.ru.

* Акция действует с 15.11.2021 по 30.11.2021 для физических лиц на территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополя. Цены указаны с учётом НДС. Количество товаров ограничено. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.

 

Фото:   билайн

 

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