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Сегодня, 5 декабря, отмечается Всемирный день волонтеров. Сотрудники самарского Росреестра давно помогают участникам СВО: отправляют им продукты питания, лекарства, вещи, книги, письма.

Когда от бойцов пришла просьба о создании маскировочного арсенала, наши специалисты тут же откликнулись и решили плести маскировочные сети для бойцов. Помогла в этом хозяйка ателье – Светлана Черкасова, которая состоит в сообществе «Самара для фронта». Она выделила специальное помещение в своем ателье. Параллельно со своей работой Светлана сама плетет маскировочные сети и обучает этому всех желающих помочь фронту.

Во Всемирный день волонтеров Светлана Черкасова обратилась ко всем сотрудникам самарского Росреестра и Роскадастра, кто не остается в стороне от событий, происходящих на фронте: «Хочу поблагодарить всех, кто не только словом, но и своими руками помогает нашим бойцам, приближает долгожданную победу. Ваш труд и ваша помощь – дорогого стоят, это спасенные жизни многих людей. С Днем волонтера вас, дорогие друзья, с праздником доброй воли и чистого сердца!».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области