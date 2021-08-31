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Волжские энергетики провели уроки электробезопасности для 9,5 тысяч ребят в детских оздоровительных лагерях

31 августа 2021 09:48
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Волжские энергетики провели уроки электробезопасности для 9,5 тысяч ребят в детских оздоровительных лагерях

В период летних каникул энергетики ПАО «Россети Волга» организовали уроки электробезопасности для школьников, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях. Занятия проходили как очно, так и дистанционно. Также энергетики подготовили и направили в детские лагеря отдыха специальные видеоролики с доступными и наглядными разъяснениями основных правил электробезопасности. 

За летние месяцы уроки электробезопасности в различных формах прошли в 267 детских оздоровительных лагерях Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики. С правилами безопасного поведения в быту и вблизи энергообъектов познакомилось около 9,5 тыс. ребят. 

Профилактике электротравматизма уделяется в компании большое внимание. Главная цель соответствующей программы – снизить риск травмирования на объектах электроэнергетики сторонних лиц, в первую очередь – детей и подростков. Уроки электробезопасности проводятся регулярно, а формат видео за несколько минут позволяет не только получить знания, но и закрепить их. 

В условиях профилактики инфекционных заболеваний энергетики выбирают различные способы рассказать детям о том, как уберечься от поражения электрическим током. Они объясняют, почему нельзя вскрывать двери трансформаторных подстанций, приближаться к оборванному проводу, лежащему на земле, играть возле линий электропередачи, рыбачить под ЛЭП, привлекают их внимание к предупреждающим знакам. 

С началом нового учебного года волжские энергетики возобновят уроки электробезопасности в школах. 

Теги: дети Россети уроки Энергетики

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