Волжские энергетики провели уроки электробезопасности для 9,5 тысяч ребят в детских оздоровительных лагерях

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В период летних каникул энергетики ПАО «Россети Волга» организовали уроки электробезопасности для школьников, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях. Занятия проходили как очно, так и дистанционно. Также энергетики подготовили и направили в детские лагеря отдыха специальные видеоролики с доступными и наглядными разъяснениями основных правил электробезопасности.

За летние месяцы уроки электробезопасности в различных формах прошли в 267 детских оздоровительных лагерях Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики. С правилами безопасного поведения в быту и вблизи энергообъектов познакомилось около 9,5 тыс. ребят.

Профилактике электротравматизма уделяется в компании большое внимание. Главная цель соответствующей программы – снизить риск травмирования на объектах электроэнергетики сторонних лиц, в первую очередь – детей и подростков. Уроки электробезопасности проводятся регулярно, а формат видео за несколько минут позволяет не только получить знания, но и закрепить их.

В условиях профилактики инфекционных заболеваний энергетики выбирают различные способы рассказать детям о том, как уберечься от поражения электрическим током. Они объясняют, почему нельзя вскрывать двери трансформаторных подстанций, приближаться к оборванному проводу, лежащему на земле, играть возле линий электропередачи, рыбачить под ЛЭП, привлекают их внимание к предупреждающим знакам.

С началом нового учебного года волжские энергетики возобновят уроки электробезопасности в школах.