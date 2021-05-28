Волге в подарок: нефтепереработчики привели в порядок участок волжского берега

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 37 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На создание достойных и перспективных условий для молодежи направлены партийные проекты, инициативы и Стратегия лидерства губернатора и «Единой России».
Самарские выпускники: «Я не вижу смысла уезжать куда-то, здесь достаточно возможностей для нас»
Награды и благодарственные письма пожарные получили за мужество и профессионализм проявленные при тушении пожара, произошедшего в Самаре.
Самарских пожарных наградили за самоотверженность
Летом подрядная организация приступит к выполнению основных работ проекта и уже осенью этого года жители дома  смогут проводить время в обновленном дворе.
«Территория добрососедства»: в Сызрани приступили к подготовке двора к масштабному благоустройству
Журналистов и блогеров познакомят с уникальными туристическими маршрутами, во всей красе демонстрирующими природное и культурное богатство СО.
В Самаре состоялась презентация третьего этапа проекта «Поехали!» 
Участники круглого стола обсудили состояние и причины детского травматизма на железной дороге; подвели итоги совместных мероприятий.
КбшЖД: состоялся межрегиональный круглый стол по профилактике детского травматизма
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются грозы, ливни, шквалистое усиление ветра
На старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, вне зависимости от часовых поясов, из них 2400 человек - в Самаре.
ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который состоится 30 мая
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Волге в подарок: нефтепереработчики привели в порядок участок волжского берега

28 мая 2021 14:02
97
Волге в подарок: нефтепереработчики привели в порядок участок волжского берега

«Десант» Куйбышевского НПЗ навел чистоту на одном из самарских пляжей.

20 мая – День Волги. Именно эту дату заводчане выбрали для проведения субботника, чтобы привести в порядок пляж на спуске Советской Армии. До официального начала купального сезона еще далеко, а мусора, принесенного рекой и нерадивыми горожанами, много. Самарские нефтепереработчики совместно с новокуйбышевскими и сызранскими коллегами решили исправить эту ситуацию. Бережное отношение к водоемам – одно из приоритетных направлений экологической политики Куйбышевского НПЗ. За последние пять лет предприятие снизило потребление воды из природных источников почти на 20%. Для этого была проведена реконструкция блоков оборотного водоснабжения, водовода и водозабора. Заводчане активно участвую в городских, областных и корпоративных экологических акциях. 

- Мы приехали сюда с желанием подарить берегу первозданную чистоту.  Очень хорошее место, я здесь впервые, но теперь обязательно приеду еще, - поделилась специалист отдела организации проектно изыскательских работ  Куйбышевского НПЗ  Олеся Шелегова. - Мы с удовольствием вызвались помочь навести порядок на берегу нашей прекрасной Волги, потому что сами здесь живем, отдыхаем, загораем, приезжаем с детьми.  Я считаю, что нужно чаще проводить такие акции. Субботник на нашем заводе уже прошел. Так же, как и сегодня, добровольцы собрали мусор с намеченной территории, провели озеленение. Мы за чистоту и красоту! 

Теги: Волга КНПЗ охрана природы субботник
Новости по теме
Под Самарой на Волге обнаружили корабль-призрак
28 мая 2021, 12:47
Под Самарой на Волге обнаружили корабль-призрак
Как судно могло оказаться в самарских водах, вопрос остается открытым. Общество
174
Мальчишка поскользнулся на волнорезе и упал в воду.
27 мая 2021, 16:51
В Октябрьске мужчина спас тонущего ребенка
Мальчишка поскользнулся на волнорезе и упал в воду. Происшествия
370
Две очереди самарской набережной соединят двухуровневой эстакадой
26 мая 2021, 09:22
Две очереди самарской набережной соединят двухуровневой эстакадой
Разрабатывать проект эстакады планируется начать уже в 2021 году. Строительство
480
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
148
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
169
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
174
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
483
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
519
Весь список