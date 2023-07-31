Вложения в развитие «АвтоВАЗа» в 2023 году составят десятки миллиардов рублей

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Эти цифры назвал президент компании Максим Соколов на саммите «Россия – Африка». Об этом сообщает ТАСС.

Автогигант, в частности, направит эти средства на подготовку к выпуску семейства Iskra. Как рассказывал OBOZ.INFO, оно придет на смену линейке Lada Granta. Также планируется профинансировать выпуск кроссовера на базе Vesta, автомобиля Lada Aura, а также реализацию новых проектов, в том числе создания нового двигателя для Niva.

По информации Соколова, «АвтоВАЗу» в 2022 году удалось сработать «в плюс». Предприятие сумело получить небольшую чистую прибыль по МСФО.

Для «АвтоВАЗа» прошедший год был очень сложным. С российского рынка ушел его бывший собственник, французский концерн Renault, из-за санкций предприятие столкнулось с дефицитом комплектующих. Из-за этого серьезно сократились объемы выпуска автомобилей.